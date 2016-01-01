جيب جراند شيروكي 2022 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

ظهرت جيب جراند شيروكي 2022 الجيل التالي في صور تخيلية دقيقة مبنية على أحدث المعلومات والصور التجسسية للسيارة.
وتشارك السيارة بعض ملامح تصميمها مع جراند واجونير الاختبارية التي تم تدشينها مؤخراً، خاصة في التصميم السفلي للمقدمة وأطراف أنابيب العادم.
بالنسبة للداخلية فنعلم الكثير عنها بالفعل من الصور التجسسية، والتي تم نقل تصميمها بدقة هنا في الصور التخيلية، مع إضافة بعض اللمسات الأنيقة مثل الزخرفات الخشبية على لوحة القيادة والأبواب لإكمال الصورة.
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