ظهر بدونها.. سر "باروكة" سمير صبري

الباروكة ذات الشعر الناعم والسوالف الطويلة فضلا عن الجاكيت الموضوع على أعلى الكتف.. هكذا اعتاد الجمهور على رؤية الفنان سمير صبري، منذ ظهوره على الشاشة في برنامج "النادي الدولي" على التلفزيون المصري نهاية السبعينيات من القرن الماضي، ليفاجئ الجميع بعد سنوات عدة بظهور "صبري" دون باروكته المعتادة.
وبدى "صبري" دون باروكة بملامح مختلفة، خلال ظهوره في برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أمس الجمعة؛ ليحكي عن ذكرياته في وقت العبور ونصر أكتوبر عام 1973.
سر استخدام سمير صبري لـ"الباروكة"
وفي الأساس تعود قصة "باروكة" سمير صبري، إلى وقت تقديمه برنامج "النادي الدولي"، والتي سبق وأن حكى تفاصيلها بلقاء نادر له مع مجلة "الموعد"، مع الكاتب الراحل محمد بديع سربيه، وذلك عام 1990.
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