

شعبة الثروة الداجنة : استقرار الأسعار في سبتمبر يعود لعيد الأضحى ووفرة الانتاج شعبة الثروة الداجنة : استقرار الأسعار في سبتمبر يعود لعيد الأضحى ووفرة الانتاج

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تقرير جهاز التعبئة العامة والاحصاء، حول تراجع أسعار الدواجن والبيض، خلال شهر سبتمبر الماضي، يعود إلى خروجنا من الأضحى، والطلب كان متزايدا على اللحوم الحمراء، وقل الطلب على الدواجن، مما أدى الى تراجع الأسعار خلال هذه الفترة.



وأشار د.عبد العزيز السيد، إلى وجود وفرة في إنتاج الدواجن بشكل كبير، حيث تنتج مصر حوالى 1.4 مليار طائر سنويا، وهذا يعود بالايجاب على المستهلك.



وحول الأسعار الحالية، مقارنة بشهر سبتمبر، أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، الى أن الاسعار كانت خلال سبتمبر 17 جنيها للكيلو، داخل المزرعة، ووصل الكيلو الآن إلى 21 جنيهاً، أم طبق البيض كان سعره 24 جنيها، وبلغ الآن 32 جنيها.

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ونوه إلى أن أسعار الأعلاف، تتزايد بشكل كبير، ويصل سعر الطن حاليا إلى 7 آلاف جنيه، وسعر الكتكوت 11 جنيها، ولابد من إيجاد حل للتزايد المستمر، لأسعار تكلفة الإنتاج، حتي يتم الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلك.