شعبة الثروة الداجنة : استقرار الأسعار في سبتمبر يعود لعيد الأضحى ووفرة الانتاج

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تقرير جهاز التعبئة العامة والاحصاء، حول تراجع أسعار الدواجن والبيض، خلال شهر سبتمبر الماضي، يعود إلى خروجنا من الأضحى، والطلب كان متزايدا على اللحوم الحمراء، وقل الطلب على الدواجن، مما أدى الى تراجع الأسعار خلال هذه الفترة.
وأشار د.عبد العزيز السيد، إلى وجود وفرة في إنتاج الدواجن بشكل كبير، حيث تنتج مصر حوالى 1.4 مليار طائر سنويا، وهذا يعود بالايجاب على المستهلك.
وحول الأسعار الحالية، مقارنة بشهر سبتمبر، أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، الى أن الاسعار كانت خلال سبتمبر 17 جنيها للكيلو، داخل المزرعة، ووصل الكيلو الآن إلى 21 جنيهاً، أم طبق البيض كان سعره 24 جنيها، وبلغ الآن 32 جنيها.
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التعليقات على شعبة الثروة الداجنة : استقرار الأسعار في سبتمبر يعود لعيد الأضحى ووفرة الانتاج
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