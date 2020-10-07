

غرفة منتجات الأخشاب تؤكد معرض تراثنا فرصة للترويج لمنتجات شباب دمياط غرفة منتجات الأخشاب تؤكد معرض تراثنا فرصة للترويج لمنتجات شباب دمياط

تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات فى فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذى يفتتح اليوم السبت، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .



وقالت غرفة صناعة الأخشاب فى بيان لها اليوم، إن مشاركة الغرفة بمعرض تراثنا هى الأولى، ويأتى ذلك بغرض تشجيع الشباب فى دمياط على تسويق منتجاتهم المتميزة فى معرض مهم بهذا الحجم، علاوة على تعريف المجتمع المصرى بإمكانيات شباب الصناع فى دمياط ومدى امكانياتهم فى وجود منتجات سو كلاسيكية أو مودرن



وتشارك الغرفة بجناح تم تصميمه بذوق عال وتصميم فريد ويضم 10 قطع أثاث لعشر مصنعين من دمياط وذلك على مساحة 12 مترا، ووقد تكفلت الغرفة بدفع كافة مصاريف حجز المساحة والتصميم والعرض ونقل المنتجات من دمياط إلى مكان المعرض، ويأتى ذلك فى إطار تشجيع الغرفة لشباب الصناع وخاصة صناع دمياط وتعريف السوق المصرى بمنتجاتهم الرائعة، وايضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.

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كما تدعم الغرفة بالتعاون مع شركة مكارى وجود مشاركين من طهطا بسوهاج فى معرض تراثنا لعرض تصميماتهم وابداعاتهم فى مجال الأثاث.يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.