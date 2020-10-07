

فيديو | «بوابة أخبار اليوم» ترصد رأي المواطنين في أسعار السلع بالأسواق فيديو | «بوابة أخبار اليوم» ترصد رأي المواطنين في أسعار السلع بالأسواق

تختلفت أسعار السلع الغذائية، في الأسواق المصرية من منطقة إلى أخرى، وأجرت عدسة "بوابة أخبار اليوم"، جولة بالأسواق لرصد أسعار السلع، عقب صدور بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء الخاص بثبات التضحم، خلال سبتمبر نتيجة استقرار الأسعار.



وقال أحد المواطنين، إن هناك ارتفاع في الأسعار بداية من الخضروات والفاكهة، وحتى باقي المستلزمات، التي تعتمد عليها الأسر بشكل دائم، وأوضح آخر أن الجوافة يبلغ سعرها 5 جنيهات، والتفاح بـ17جنيهًا، والبرتقال بـ6 جنيهات، والرمان بـ7 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والطماطم 5 جنيهات.



وشكت مواطنة من ارتفاع الأسعار، وقالت البصل بـ7 جنيهات والطماطم بـ5 جنيهات، الخيار بـ5 جنيهات، فيما أكد التجار والبائعين، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، وأن هناك تفاوت بسيط بين سعر السلع من منطقة إلى أخرى.

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وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أصدر بيانه عن التضخم الشهري، مؤكدًا أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.وأوضح الإحصاء، أنه ترجع أهم أسباب هذا التغير إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.6%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (-0.1%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.7%)، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، وومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.1%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، ومجموعة العناية الشخصية (0.6%).وكشف البيان، أن معدل التضخم السنوي بإجمالي الجمهورية بلغ (3.3%) لشهر سبتمبر 2020، مقابل (4.3%) لنفس الشهر من العام السابق.