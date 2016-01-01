تطوير طائرة الرئاسة الأمريكية لتصبح أسرع من الصوت

منحت إدارة الجسر الجوي الرئاسية والتنفيذية التابعة لسلاح الجو الأمريكي، عقدًا بقيمة مليون دولار لشركة Exosonic، لتطوير طائرة نقل، أسرع من الصوت.
وفقا لموقع "Military"، اتخذت القوات الجوية الأمريكية خطوات أولية، لبدء تصميم نموذج أولي لطائرة أسرع من الصوت، يمكن أن تحمل الرئيس يومًا ما حول العالم، في نصف الوقت.
وبحسب ما أعلنته إدارة الإمداد سلاح القوات الجوية الأمريكية، فإنه يتطلب العقد الذي مدته 24 شهرًا للطائرة المسماة "Air Force One"، من الشركة إنشاء مواصفات الطائرات المستقبلية، لتشمل القوة والوزن والأبعاد وأنظمة الاتصالات، وتصميم المقصورة، ونموذج الواقع الافتراضي، من مساحة مقصورة الطائرة.
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