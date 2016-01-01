

تطوير طائرة الرئاسة الأمريكية لتصبح أسرع من الصوت تطوير طائرة الرئاسة الأمريكية لتصبح أسرع من الصوت

منحت إدارة الجسر الجوي الرئاسية والتنفيذية التابعة لسلاح الجو الأمريكي، عقدًا بقيمة مليون دولار لشركة Exosonic، لتطوير طائرة نقل، أسرع من الصوت.



وفقا لموقع "Military"، اتخذت القوات الجوية الأمريكية خطوات أولية، لبدء تصميم نموذج أولي لطائرة أسرع من الصوت، يمكن أن تحمل الرئيس يومًا ما حول العالم، في نصف الوقت.



وبحسب ما أعلنته إدارة الإمداد سلاح القوات الجوية الأمريكية، فإنه يتطلب العقد الذي مدته 24 شهرًا للطائرة المسماة "Air Force One"، من الشركة إنشاء مواصفات الطائرات المستقبلية، لتشمل القوة والوزن والأبعاد وأنظمة الاتصالات، وتصميم المقصورة، ونموذج الواقع الافتراضي، من مساحة مقصورة الطائرة.

قد يعجبك أيضا...

وقال داريل ماير المتحدث باسم AFMC: «تسمح الطفرة المنخفضة للمسافرين بالتحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت دون إحداث طفرات معطلة لأولئك الموجودين على الأرض».يذكر أنه في الشهر الماضي، منحت مديرية الجسر الجوي الرئاسية والتنفيذية للخدمة، عقدًا للمرحلة الثانية من أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة (SBIR)، بقيمة مليون دولار إلى Exosonic، وهي شركة طيران فضاء ناشئة، لبدء تصميم وتطوير مفهوم النقل الجوي التنفيذي منخفض الجودة.