فيديو| روسيا تدخل تعديلات على "إس-300" و"إس-400"

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فيديو| روسيا تدخل تعديلات على "إس-300" و"إس-400"

قررت وزارة الدفاع الروسية، إدخال بعض التعديلات على منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300" (فافوريت) و"إس-400" ( تريومف).

ونقلت صحيفة "إزفيستيا"، عن مصادر عسكرية القول، إنه بعد اكتمال هذه التعديلات، ستصبح منصات الإطلاق في هذه المنظومات، قادرة على إصابة الأهداف في وقت واحد بصواريخ فائقة المدى وصواريخ قصيرة المدى. وسيتم اختيار الصواريخ اللازمة لذلك، وفقا للوضع التكتيكي.

وقال أيتيك بيزيف، النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية لشؤون منظومة الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة: "مثل هذا النظام ضروري، حتى لا نهدر ذخيرة باهظة الثمن على أهداف أقل أهمية".





المصدر: اخبار اليوم

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