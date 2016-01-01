هل مسح الوجه بعد قراءة القرآن جهل؟

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هل مسح الوجه بعد قراءة القرآن جهل؟

هل مسح الوجه بعد قراءة القرآن جهل.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح "وسام"، في فتوى له، أن هذا أمر وارد عن السلف والخلف، وهو ليس جهلا، وإنما تبرك بالقرآن الكريم، والرسول –صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله في يده ويمسح بها وجه".

حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

كما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مقربة عظيمة تظهر حقيقة التوجه واللجوء لله سبحانه وتعالى، وفيه إعلان العبد عن فقره وضعفه والاعتراف بقدرة الله على كل شيء كما ان الله تعالى حث على الدعاء وأمر به في أكثر من موضع بالقرآن الكريم.

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟»، أن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية، وبناء عليه فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز ولا شيء فيه بل هو جملة آداب الدعاء ومستحباته التي ذكرها العلماء في كتبهم.

المصدر: elbalad

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