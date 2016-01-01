دعاء مستجاب لهداية الأبناء.. أدعية وكلمات مأثورة رددها في كل وقت



دعاء مستجاب لهداية الأبناء دعاء مستجاب لهداية الأبناء

دعاء مستجاب لهداية الأبناء .. موضوع يبحث عنه كثير من الأباء والأمهات على شبكة الانترنت بسبب ما يسببه الأطفال من إزعاج ومشاكل داخل المنازل ، ولا يوجد دعاء في هذه الدنيا يكون مستجاب بصورة مؤكدة، ولكن اليقين بالله والإيمان بقدرته على تحقيق المستحيل مع الإلحاح في الدعاء يكون هو المنفذ الأول لاستجابة الدعاء مهما كانت صيغته لهذا يجب أن ننوع أن الدعاء المستجاب لهداية الأبناء يجب أن يخرج من قلب مؤمن إيمان حق بالله وقدرته وأن يلح في الدعاء دون أن يمل حتى يستجيب له الله بإذنه تعالى.



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اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرًا لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك. اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورًا لأبصارهم.

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اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى، اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم بملتك وأيدهم بجيش المحبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة. اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.دعاء مستجاب لهداية الأبناء مجربلا يرد القضاء غير الدعاء لله وحده أن يرد عنك ما جرت به المقادير فيك وفي أبنائك، السنة النبوية تخبرنا أن نرقي أبنائنا من وقت لأخر فهذا دافع لكثير من الضرر وادعى لوجود حافظ من الله على الأولاد ، كبار كانوا أو صغار، لتكن ثقتك كاملة في الله وتظن فيه ظن الخير وأنه سبحانه وتعالى يستجيب من يدعوه، نفذ بسم الله هذا الدعاء لهداية الأولاد وسترى النتيجة بعينك، شارك هذا الموضوع مع أصدقائك لتعم الفائدة.دعاء للأبناء قصير(اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسالك أن تهدي أبنائي لما تحب وترضى، وأن تردهم إلي وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير ونعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الزنا واللواط والخمر والمخدرات، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدًا. اللهم مُنّ على ببقاء أولادي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم، اللهم أمدد في أعمارهم بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.دعاء للأبناء بالهدية الدعاء للأبناء بالهداية هو أمر مستحب حث عليه الرسول –صلى الله عليه وسلم- مثلما منع الدعاء على الأبناء حتى وإن فعلوا الكثير من الأخطاء لأن الله يستجيب لِدعائهما لذلك يجب على كلا الأبوين الدعاء دائمًا لأولادهم بالهداية والصلاح وعدم اليأس أبدأ من كون الله قادر على تغيير حياتهم للأفضل وأن يعودوا إلى طريق الصلاح والبعد عن أي معصية يرتكبونها.دعاء مستجاب لهداية الأبناء مكتوبأصبحت التربية في العصر الحديث أصعب بكثير عما كانت في الماضي بسبب التكنولوجيا الحديثة بصفة خاصة شبكة الإنترنت التي جعلت العالم كله مثل القرية الصغيرة، وأصبح الأطفال بإمكانهم التعرف على كل ما يرغبون فيهم سواء كان يناسب سنهم أو لا من خلال الإنترنت، وهو ما يزيد من صعوبة التربية سواء للآباء أو الأمهات لذلك يكون الدعاء للأولاد الصغار بالهداية والصلاح من أكثر الأدعية التي يتمسك بها الأبوين راجين من الرحمن أن يستجب لهم دعائهم. شاهد أيضا: اللهم ثبت لهم يقينهم وارزقهم حلالًا يكفيهم، اللهم أبعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم، اللهم استرهم على وجه الأرض، وارحمهم في بطن الأرض، واغفر لهم في يوم العرض عليك، اللهم أعطهم ما يتمنون وتحبه لهم وترضاه. اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقًا كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل كل أيامهم عيد يا الله، وارزقهم عمرًا مديدًا، واجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، اللهم يا عزيز يا جبار. اللهم سخر لهم القلوب، واحفظهم من كل سوء، وأسعدهم متعاقب الشروق والغروب. اللهم إني أحبهم حبًا يجهلونه هم وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي لهم وفقهم ويسر أمرهم، وأسعدهم وحقق أمنياتهم واحفظهم، ولا تريني فيهم بأسًا يبكيني. من المؤكد أن هناك الكثير من الآباء والأمهات يتابعون موقعنا من مختلف أنحاء الوطن العربي لذلك نرجو منهم أن يشاركونا في التعليقات ببعض من الأدعية التي يواظبون على الدعاء بها لأبنائهم ويجدون أن الله يستجيب لهم ولا يرد هذا الدعاء.