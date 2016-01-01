8 كليات تضم 45 معهدا.. ننشر أسماء الجامعات والكليات التكنولوجية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء الجامعات التكنولوجية والكليات والمعاهد التكنولوجية المعتمدة من قبل الوزارة لطلاب الدبلومات الفنية.



ونقدم لكم قائمة الجامعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية:



- الجامعات ينظم عملها القانون رقم 72 لسنة 2019 وعددها 3 على النحو التالى:

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.1 الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.2 الجامعة التكنولوجية بالدلتا.3 الجامعة التكنولوجية ببني سويف- الكليات التكنولوجية عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فنى متوسط حكومى وهم كالاتى :.1 المعهد الفني الصناعي بالمطرية.2 المعهد الفني الصناعي للبصريات.3 المعهد الفني للفنادق بالمطرية.4 المعهد الفني التجاري بالمطرية.5 المعهد الفني الصناعي بشبرا.6 المعهد الفني التجاري بشبرا.7 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.8 المعهد الفني التجاري بالروضة.9 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.11 المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية.11 المعهد الفني الصناعي ببنها.12 المعهد الفني التجاري ببنها.13 المعهد الفني الصناعي بقويسنا.14 المعهد الفني التجاري بقويسنا.15 المعهد الفني التجاري بطنطا.16 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.17 المعهد الفني التجاري بالزقازيق.18 المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.19 المعهد الفني التجاري بالمحله الكبرى.20 المعهد الفني التجاري بدمياط.21 المعهد الفني التجاري بالمنصورة.22 المعهد الفني التجاري بدمنهور.23 المعهد الفني الصناعي بالاسكندرية.24 المعهد الفني التجاري بالاسكندرية.25 المعهد الفني للفنادق بالاسكندرية.26 المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد.27 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد.28 المعهد الفني التجاري ببورسعيد.29 المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد.30 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.31 المعهد الفني التجاري بالعريش.32 المعهد الفني التجاري ببني سويف.33 المعهد الفني الصناعي للري و الصرف والمساحة باسيوط.34 المعهد الفني التجاري بأسيوط.35 المعهد الفني الصناعي بسوهاج.36 المعهد الفني التجاري بسوهاج.37 المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي.38 المعهد الفني الصناعي بقنا.39 المعهد الصناعي للرى و الصرف والمساحة بقنا.40 المعهد الفني التجاري بقنا.41 المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.42 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.43 المعهد الفني الصناعي لترميم الاثار بالاقصر.44 المعهد الفني الصناعي بأسوان.45 المعهد الفني التجاري بأسوان