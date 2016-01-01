تعرف على الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة القاهرة مع بدء العام الدراسى الجديد

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تفصلنا ايام قليلة على بدء العام الدراسى الجديد 2020-2021 ، ولكن فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، تبذل كل كلية من كليات جامعة القاهرة جهدها لوضع اساليب ومقترحات للحد من انتشار الفيروس وعدم اصابة الطلاب اثناء وجدهم داخل الحرم الجامعى ، كما تحرص الجامعة الحفاظ على صحة وسلامة طلابها .



وينشر موقع صدى البلد، الاجراءات الاجترازية التى وضعتها كليات جامعة اقلاهرة للحفاظ على طلابها اثناء العام الدراسى الجديد .



قال الدكتور أحمد الشريف، عميد كلية علوم جامعة القاهرة إن العام الدراسى الجديد سيشهد تطبيق الكلية جميع الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن الكلية بها أجهزة تعقيم جاهرة لاستقبال الطلاب مع أول يوم دراسى، كما توجد أجهزة قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية.وأشار إلى أن الطالب الذى يكون درجة حرارته أعلى من 37.5 لن يسمح له بدخول الكلية، كما يجب على جميع الطلاب ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والمدرجات ولن يسمح لأى طالب التواجد بدونها، وإذا ظهرت حالة كورونا بين الطلاب سوف تعرض مباشرة على المسئول فى حالة الطوارئ ويتم عزله فورا، بالإضافة إلى إذا كان هناك طالب مصاب بالفعل بفيروس كورونا لن يتم دخوله إلى الكلية، إلا بعد إحضار ورقة من الطبيب المعالج أنه تم شفاؤه تماما.وأكد أنه ستتوافر تعقيمات كبيرة على مدار اليوم من حيث تطهير المدرجات والأرضيات بشكل مستمر، كما يوجد تقرير يومى من حيث تطهير المعامل والمدرجات قبل وبعد الاستخدام، بالإضافة إلى أن هناك تهوية جيدة للمدرجات وأماكن تواجد الطلاب.واضاف الدكتور صبرى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .واشار إن التعليم الهجين هو افضل نظام فى الوقت الحالى مع وجود فيروس كورونا ،وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعى والحفاظ على صحة وسلامة الطلابمن جانبة أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن الالتزام الكامل بخطة جامعة القاهرة وتحديدا التأكيد على النقاط التالية:مساعدة إدارة الكلية علي نشر الوعي بين الطلاب والمحافظة على ثقافة التباعد الاجتماعي داخل القاعات والمدرجات والمعامل وغيرها.زيادة التوعية وتحفيز الطلاب علي تلقي المحاضرات عن بعد وتنفيذ خطة الدولة والجامعة والكلية بتطبيق الدراسة الإلكترونية عن بعد (التعلم الهجين).المحافظة في المعامل والقاعات علي المسافة بين الطلاب والتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي .في حالة تقسيم الطلاب لمجموعات لابد من تثبيت المجموعات ولا يسمح بنقل طالب من مجموعة الي اخري هذا بالاضافة الي عمل كشوفات بأسماء كل مجموعة وطرق التواصل معها وذلك للرجوع اليها وقت اللزوم ولتقليل فرص الاصابة في حالة اصابة احد الطلاب.اخطار الإدارة والتعاون معها في حالة اكتشاف اي حالة مرضية بين الطلاب وارسال أسم المجموعة المخالطة له.عدم السماح لأي طالب التواجد داخل القاعات أو المعامل بدون كمامات .التنبية علي الطلاب بالابتعاد عن السلام بالايدي والعناق وكذلك التواجد في الأمكان المفتوحة في الهواء الطلق قدر المستطاع.مراجعة مسئولي القاعات والصالات في المحافظة علي تهوية جيدة اثناء تواجد الطلاب داخلها.