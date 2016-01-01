بالتفاصيل.. خطوات التسجيل في منصة "ادمودو" التعليمية



منصة "ادمودو" التعليمية منصة "ادمودو" التعليمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة "إدمودو" للطلاب، لتسهيل عملية تسجيل الطالب للتحقق من الصف الدراسي، وتحصيل المناهج التعليمية، وأداء الواجب المطلوب، والتفاعل مع المعلمين بالشكل الذي يقلل من الفاقد التعليمي ويوفر على الطالب الكثير من الجهد.



وتوضح " الوطن " كيفية التسجيل في منصة ادمودو للتسهيل على الطلاب:



في البداية من المهم الحصول على اسم المستخدم، وذلك من خلال وزارة التربية والتعليم للتسجيل في المنصة التعليمية ادمودو Edmodo، ويجري التسجيل عبر المنصة من خلال عدد من الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

تحميل edmodo من متجر playثم فتح المنصة واختيار1- إنشاء حساب.2- اختار طالب.3- يتم كتابة الكود (يمكن الحصول عليه من أي مدرس).*كتابة تاريخ الميلاد أدناه*اضغط على زر التالي4- في خانة "اسم المستخدم" يتم كتابة كود الطالب ويتم الحصول عليه من الرابط التالي بالرقم القومي من شهادة ميلاد الطالب، ونكتب بجانبه 3 حروف، يفضل moe.https://studea.emis.gov.eg/* يتم كتابة كلمة السر "المرور" مرتين.*الإيميل اختياري لكن من الأفضل لإضافته.* يتم الضغط على "إنشاء حساب"5- يتم كتابة الاسم وتاريخ الميلاد.* اضغط التالي6- إخبار ولي الأمر.. يتم إغلاقها من علامة (x).7- انضم للفصل.. الكود مع المدرس.8- لإضافة رمز الفصل الدراسي، يتم الضغط على علامة (+) الموجوده باللون الأصفر.. الحصول عليه من المدرس.9- يمكن فتح منصة ادمودو من جوجلجدير بالذكر أن منصة ادمودو تعمل على تمكين الطلاب من التفاعل مع المعلمين وطرح الأسئلة والمناقشة واستماع الطلاب الأخرين لتلك المناقشة، كما أنها تمكن المعلمين من رفع الدروس بطريقة مباشرة أو بطريقة متاحة للطلاب في أي وقت للاستماع إلى تلك الدروس بالشكل الذي يقلل من الفاقد التعليمي ويوفر الجهد لدى الطلاب.