وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الذهب والتعدين العالمية لاتهامها بتقديم رشوة للحصول علي ٥٠ كيلو جرام ذهب خام بسعر أقل من المتداولة تقدر قيمته بـ١٥ مليون جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمة عرضت رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرضت على إسلام محمود الملقب حمدي علي - محام بالهيئة العامة للثروة المعدنية مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه كمقدم علي سبيل الرشوة - مقابل تمكينها من الحصول على خام الذهب الناتج عن أعمال التنقيب بمنطقة جنوب مصر بسعر أقل من المتداول وذلك دون توريدها من الجهات المختصة ولكن الموظف العام لم يقبل.
وشهد عضو الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ وبقيامه بإجراء التحريات وأنه بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهدين والمتهمة، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات
أكدت ما توصلت اليه تحرياته والتي أضافت عرض المتهمة مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه - على سبيل الرشوة على الشاهدين الأول والثاني مقابل حصولها على نصف كيلو جرام من خام الذهب بسعر أقل من المتداول وذلك دون بيعها إلى الجهات المختصة وحصولها علي ٥٠ كيلو جرام ذهب خام فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمة حال أو عقب تقديمها مبالغ مالية على سبيل الرشوة للشاهدين الأول والثاني، وبذات التاريخ تمكن من رصد لقاء جمع بينهم بإحدى المقاهي بمنطقة المعادي محافظة القاهرة حيث قدمت خلاله لهما مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه .مبلغ الرشوة وكذا مبلغ مائتي وسبعة وتسعين ألف جنيه قيمة شراء نصف كيلو جرام خام من الذهب وتم ضبطها متلبسة.
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التعليقات على الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه
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