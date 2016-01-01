حد أدنى 200 متر والبناء على 70% فقط.. قيود جديدة للبناء في 8 أحياء بالقاهرة



قيود جديدة للبناء قيود جديدة للبناء

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.



وتضمنت المسودة، التي نشرها مصراوي، مقترحات بتحديد نسب البناء من مساحة الأراضي السكنية في كل حي من أحياء العاصمة البالغة 38 حيا.



المنطقة الشمالية

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تم تحديد نسب البناء من مساحة الأرض السكنية لأحياء المنطقة الشمالية كالتالي:- حي الزيتونالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي الأميريةالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية من 60% إلى 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي الزاوية الحمراءالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي حدائق القبةالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي الساحلالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 60%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي الشرابيةالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي شبراالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.- حي روض الفرجالحد الأقصى للنسبة البنائية مع مراعاة حقوق الارتفاق بمساحات الارتداد والردود الجانبية والخلفية 70%، كما يبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض المخصصة للنشاط السكني 200 م2.وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي ولذلك هي أولية ويجري مناقشتها في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لإقرار ما تراه مناسبًا من تعديلات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.