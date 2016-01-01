حصل "مصراوي" على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2020/2021.
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وقررت جامعة لأزهر للمرة الأولى توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات القمة بالنسبة للبنين والبنات.
وجاءت مؤشرات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم كما يلي:
طب القاهرة بنين و بنات 635، طب دمياط بنين وبنات 634، طب أسيوط بنين و بنات 632، صيدلة القاهرة بنين وبنات 628، صيدلة أسيوط بنين وبنات 626، طب أسنان القاهرة بنين وبنات 631، وطب أسنان أسيوط بنين 626، هندسة القاهرة بنين و بنات 619.
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التعليقات على 635 للطب و628 للصيدلة و619 للهندسة.. ننفرد بنشر تنسيق الأزهر 2020
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