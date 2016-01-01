635 للطب و628 للصيدلة و619 للهندسة.. ننفرد بنشر تنسيق الأزهر 2020

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حصل "مصراوي" على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2020/2021.

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وقررت جامعة لأزهر للمرة الأولى توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات القمة بالنسبة للبنين والبنات.



وجاءت مؤشرات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم كما يلي:



طب القاهرة بنين و بنات 635، طب دمياط بنين وبنات 634، طب أسيوط بنين و بنات 632، صيدلة القاهرة بنين وبنات 628، صيدلة أسيوط بنين وبنات 626، طب أسنان القاهرة بنين وبنات 631، وطب أسنان أسيوط بنين 626، هندسة القاهرة بنين و بنات 619.

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ومن المقرر أن تعل جامعة الأزهر، بعد قليل، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي:اضغط هناhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/