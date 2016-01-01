5 أطعمة غنية بالكوليسترول.. احذروا الإفراط في تناولها (إنفوجرافيك)



كوليسترول كوليسترول

يفرط البعض في تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالكوليسترول والتي تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، كما تؤدي إلى إنتاج الكبد لكمية أقل منه، لذا يفضل عدم الإفراط في تناولها.في الإنفوجرافيك التالي، يستعرض "الكونسلتو" بعض الأطعمة الغنية بالكوليسترول، وفقًا لموقع "Health Line":



