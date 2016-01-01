أسباب متعددة للضعف الجنسي لدى النساء.. إليكِ طرق علاجه

يحدث الضعف الجنسي لدى النساء بسبب عدة عوامل مختلفة، بعضها يتعلق بالصحة الجسدية، والبعض الآخر يرتبط بالصحة النفسية، هو ما قد يؤدي إلى صعوبة ممارسة العلاقة الحميمة.يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كل ما يتعلق بالضعف الجنسي لدى النساء، وفقًا لما ذكره موقع "webmd".أسباب الضعف الجنسي لدى النساءأوضحت الدراسات أن الضعف الجنسي لدى النساء يمكن أن يكون نتيجة مشكلة نفسية أو جسدية، وتتمثل تلك الأسباب فيما يلي:الأسباب الجسدية للضعف الجنسي
يمكن أن تسبب العديد من الحالات المرضية الجسدية في إحداث خلل في الوظيفة الجنسية لدى النساء، وبالتالي إصابة النساء بالضعف الجنسي، وتشمل تلك الحالات:- مرض السكري.- أمراض القلب.- الأمراض العصبية.- الاختلالات الهرمونية.- انقطاع الطمث.- أمراض الكلى.- الفشل الكبدي، بسبب إدمان المشروبات الكحولية.- الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ومن بينها الأدوية المضادة للاكتئاب.الأسباب النفسية للضعف الجنسيتشمل الأسباب النفسية المؤدية للإصابة بالضعف الجنسي لدى النساء:- التعرض للضغوط والقلق المرتبط بالعمل، أو بممارسة العلاقة الحميمة، والمشكلات الزوجية.- الإصابة بالاكتئاب.- الآثار النفسية عن التعرض لصدمة جنسية سابقة.اقرأ أيضًا: 6 قواعد للحفاظ على صحة المهبل.. دليلِك الكامل لحمايته من الأمراضكيف يؤثر الضعف الجنسي على المرأة؟تشمل المشكلات الجنسية الشائعة لدى النساء، والتي تتعلق بالضعف الجنسي، ما يلي:
1- تثبيط الرغبة الجنسيةوتعني نقص الرغبة الجنسية، بسبب التغيرات الهرمونية، والحالات الطبية مثل الإصابة بالسرطان، وتلقي العلاج الكيميائي، والاكتئاب، والحمل، والتعرض الضغوطات النفسية، والإجهاد البدني.كما يمكن أن تساهم بعض العوامل الأخرى في الإصابة بالضعف الجنسي مثل ضغوطات العمل، ورعاية الأطفال، والروتين الجنسي أيضًا الذي قد يؤدي إلى قلة الحماس عند ممارسة العلاقة الحميمة.
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