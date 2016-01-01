7 مشروبات لتحسين الهضم.. إليك التوقيت المثالي لتناولها

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مشروبات لتحسين الهضم

يتسبب تناول الأطعمة الدسمة في الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي، إلا أن تناول بعض المشروبات يعمل على تسهيل عملية الهضم، وتحسين حركة الأمعاء، وبالتالي التخلص من تلك المشكلات المزعجة.يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز المشروبات العشبية التي تحسن عملية الهضم، وفقًا لمّا ذكره "Ochsner Health".

1- الكمبوتشا
الكمبوتشايُعد الكمبوتشا من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من المكملات الغذائية التي تحقق التوازن البكتيري داخل الأمعاء، وبالتالي الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي، ومن الأفضل تناوله بعد الأكل بنصف ساعة.

2- شاي الزنجبيل
الزنجبيلهو أحد المشروبات الدافئة التي ينصح بتناولها قبل أو أثناء الوجبات الدسمة، لأنه يحفز من تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية، ما يسهم في هضم الطعام.

3- الليمون
3يستخدم في الطب الصيني لتهدئة آلام المعدة، ومشكلات الجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على أحد مضادات الأكسدة، وهو مشروبًا مثاليًا بعد تناول وجبة العشاء أو قبل الخلود للنوم.

المصدر: "Ochsner Health"

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