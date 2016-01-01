6 أطعمة تزيد وزنك عند تناولها ليلًا.. تعرف عليها (إنفوجرافيك)

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صورة الخبر: أطعمة تزيد وزنك
أطعمة تزيد وزنك

يشعر بعض الأشخاص بالجوع الشديد ليلًا، ما يدفعهم لتناول بعض الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، والتي تتسبب في زيادة وزن الجسم بشكل كبير، حيث يعتبر الطعام الذي يتناوله الشخص، أحد العوامل الرئيسية المسببة لتلك المشكلة.
يستعرض "الكونسلتو" في الإنفوجرافيك التالي، 6 أطعمة يجب الابتعاد عن تناولها ليلًا، لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن، وفقًا لموقعي "Fox news"، "Times of india".

صورة الخبر: أطعمة تزيد وزنك

المصدر: الكونسلتو

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