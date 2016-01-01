لم تنجح محاولات الصلح بين محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد ولاعب وسط نادي الزمالك، والفنان أحمد فهمي، ونشبت بينهما أزمة خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.
وأشار مصدر تواجد في حفل الزفاف لـ"مصراوي" أن مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، كان صاحب مبادرة الصلح بين الطرفين بجانب بعض من الحضور.
وقال المصدر، أن الأزمة بين شيكابالا وأحمد فهمي كانت بسبب أفعال قائد الزمالك تجاه جماهير الأهلي على هامش مباراة السوبر الأخيرة وما كتبه الفنان بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه اللاعب تعليقاً على تلك التصرفات.
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التعليقات على كواليس مشادة أحمد فهمي وشيكابالا
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