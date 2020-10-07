نفت وزارة المالية المصرية، ما تردد بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى على العقارات التى لم يسبق تسجيلها.
وأوضحت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء الوارد بتقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون عام 2013، بأثر فورى، وليس رجعيا، دون أى أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.
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التعليقات على المالية تنفي تطبيق الضريبة العقارية بأثر رجعي في مصر
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