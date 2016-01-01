سكودا تطور تطبيقًا لتشخيص مشاكل السيارة عبر الصوت

طورت سكودا تطبيقًا جديدًا للجوال باسم “محلل الأصوات” لتشخيص مشاكل السيارة بسرعة فائقة عبر الصوت.
ويقوم التطبيق بتسجيل أصوات السيارة أثناء تشغيلها ثم مقارنتها بأنماط صوتية مخزنة لاكتشاف المشاكل بدقة تتعدى 90% حسب تصريح سكودا.
وصرحت الشركة أن التطبيق قادر على التعرف على 10 أنماط صوتية مختلفة لأنظمة التوجيه ومكيف الهواء وصندوق التروس وغيرهم.
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