دعم شهري يصل إلى 2400 ريال للسعوديين العاملين في تطبيقات نقل الركاب

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دعم شهري يصل إلى 2400 ريال للسعوديين العاملين في تطبيقات نقل الركاب

وقعت عدة مؤسسات حكومية اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج دعم العمل الحرّ في النقل الموجه، يستهدف المواطنين السعوديين العاملين في تطبيقات نقل الركاب.

وشملت هذه المؤسسات كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للنقل وشركة عمل المستقبل، وذلك بهدف توطين النشاط ورفع كفاءته، إذ سيحصل المستفيدون على دعم شهري يصل إلى 2400 ريال ودعم تحفيزي كلّ 6 أشهر بمبلغ 3 آلاف ريال.

المصدر: المربع نت

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