جاجوار لاند روفر تستخدم تقنية إلغاء الضوضاء في سياراتها

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جاجوار لاند روفر تستخدم تقنية إلغاء الضوضاء في سياراتها

لا شك أن الضوضاء التي تصل إلى السائق في المقصورة تعد واحدة من مساوئ قيادة السيارات، وهي قادرة على إصابته بالإرهاق والصداع، ولهذا قررت جاجوار لاند روفر استخدام تقنية إلغاء الضوضاء في سياراتها، لتقدم تجربة قيادة أقل إجهادًا.

تعتمد التقنية على إضافة مستشعرات على كل عجلة من عجلات السيارة لمراقبة الاهتزازات وإنتاج موجة صوتية عبر نظام الصوت ميريديان Meridian في المقصورة بالتردد الدقيق اللازم لإزالة الضوضاء غير المرغوب فيها.

وتقول جاجوار لاند روفر إن هذا سيسمح بعزل وإزالة الضوضاء الصادرة عن مرور السيارة على حفر أو مطبات أو أسطح خشنة، وتستشهد الشركة ببحث أُجري مؤخرًا يقول إن تقليل تعرض ركاب السيارة للضوضاء منخفضة التردد يمكن أن يساعد في منع التعب في الرحلات الطويلة، كما أن سائقي السيارات المتعبين يتفاعلون بنسبة 16.72% بشكل أبطأ مع المخاطر أو الأحداث غير المتوقعة مقارنةً بالسائقين المنتبهين تمامًا.

ويتم تطبيق نظام إلغاء الضوضاء بما يتماشى مع استراتيجية جاجوار لاند روفر التي تهدف إلى تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات والحوادث والزحام.

المصدر: عالم السيارات

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