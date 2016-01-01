

تويوتا توقف إنتاج لاند كروزر تويوتا توقف إنتاج لاند كروزر

تعد لاند كروزر واحدة من أشهر سيارات الـSUV، وفي بعض الأسواق يعتبرها مالكها فردًا من العائلة، وهي أطول سيارات تويوتا عمرًا، وثاني أطول سيارات الـSUV عمرًا على الإطلاق، فقد بدأ إنتاجها في عام 1951، أي أن عمرها الآن 69 عامًا. فلماذ تقرر تويوتا إيقاف إنتاجها؟



في الحقيقة لم يأتِ الخبر من تويوتا، بل من أحد وكلاء تويوتا في الولايات المتحدة، فقد عجزت السيارة عن تحقيق مبيعات مناسبة في السوق الأمريكية، فقد بلغ عدد الوحدات المباعة منها في عام 2018 على سبيل المثال 3222 نسخة، لذلك صرح الوكيل أنه يتوقع أن توقف تويوتا طرحها في أمريكا بالتحديد.



وعلى الرغم من أن هذا –إذا صح- سيكون خبرًا سيئًا لمحبي الانطلاق بالسيارة على الطرق الوعرة، فإنه يبدو قرارًا منطقيًا وصائبًا بلغة الأعمال، فإذا كانت لاند كروزر لا تحقق مبيعات جيدة في السوق الأمريكية، فلماذا تستمر تويوتا في طرحها على الأمريكيين؟

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إذا كان الخبر صحيحًا فبالتأكيد ستعلن تويوتا ذلك، أو على الأقل ستنفيه تمامًا، لكن الأمر لا يعنينا ما دام الشرق الأوسط بعيدًا عن توقف إنتاج السيارة المحبوبة.