ماعز بقرية هندية يقلد البشر فى السير على قدمين.. فيديو

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صورة الخبر: ماعز بقرية هندية يقلد البشر فى السير على قدمين.. فيديو
ماعز بقرية هندية يقلد البشر فى السير على قدمين.. فيديو

أثار ماعز بقرية هندية حالة من الدهشة، حيث استطاع السير حوالى 33 قدمًا (10 أمتار) في قرية على رجليه الخلفيتين، يحاكى سير البشر، حيث قام مالكوها بتدريبها على أداء تلك الحيلة، الأمر الذى أدى إلى توافد أفرد من قرى أخرى لرؤية المشهد أمام أعينهم للتأكد من الواقعة.

وذكرت جريدة اديلى ميل البريطانية، أن القرويين أمضوا عدة جلسات مكثفة، واستطاعت الماعز السير على رجليها ، مما أدى إلى تسلية المتفرجين، الأمر الذى جعلهم يتوافدون على سكان القرية لمشاهدة المشهد بأعينهم.

و سافرالمواطنون عدة أميال من قرى حولهم لرؤية المشهد، وقام المالك بتصويره وهو يشق طريقه عبر حقل من المحاصيل على قدمين، مما أدى لخلق حالة من الاستغراب لقدرته على تدريب الماعز بتلك الطريقة.

وفي العام الماضي أيضاً، أذهلت ماعز ولدت مصابة بالشلل في قدميها الأماميتين، بتعلم السير على رجليها الخلفيتين، وشوهدت وهي تبدأ في شق طريقها في الحقل بتحريك الجزء الخلفي من جسدها لتتمكن من الرعي بمفردها.


المصدر: اليوم السابع

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