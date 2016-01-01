مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)

آخر الأخبارعلم وتقنية › مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)

صورة الخبر: مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)
مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)

قام مراهق يدعى، جاكسون من أهالي مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية بتصميم مفاعل نووي نشط.

وقالت صحيفة Unilad الأمريكية إن طالب المدرسة البالغ من العمر 12 عاما دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأصغر شاب سنا أحرز نجاحا بارزا.


وأضافت أن المراهق اقتدى بمثال أمريكي آخر، بدعى تايلر ويلسون الذي صمم مفاعلا نوويا حراريا بسن 14 عاما.

وكان جاكسون يعمل على تصميم مفاعله النووي طيلة عامين ولم يستعن بدعم أي شخص آخر على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.

وقال المراهق:" إن مشروعي كان معقدا، إلا أن تصميم حجرة معزولة محكمة الإغلاق كان مهمة أكثر تعقيدا استغرق تنفيذها نصف العام تقريبا".

المصدر: صوت الامه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48419

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager