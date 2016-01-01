قام مراهق يدعى، جاكسون من أهالي مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية بتصميم مفاعل نووي نشط.
وقالت صحيفة Unilad الأمريكية إن طالب المدرسة البالغ من العمر 12 عاما دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأصغر شاب سنا أحرز نجاحا بارزا.
وأضافت أن المراهق اقتدى بمثال أمريكي آخر، بدعى تايلر ويلسون الذي صمم مفاعلا نوويا حراريا بسن 14 عاما.
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التعليقات على مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)
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