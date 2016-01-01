5 علاجات منزلية للتخلص من الدوار والدوخة



الدوار والدوخة الدوار والدوخة

إن الدوار ليس مرضًا ، ولكنه عرض، يتميز بإحساس أنك أو بيئتك تتحرك أو تدور أو تسقط أو تميل على الرغم من عدم وجود حركة فعلية عادة ، يكون الدوار مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وفقدان التوازن وطنين الأذن (رنين في الأذنين) وفقدان السمع المؤقت أو الشعور بالامتلاء في الأذن.



قد يحدث الدوار بسبب اضطراب في جزيئات الكالسيوم التي تسمى حصى الأذن في القنوات نصف الدائرية لمتاهة الأذن الداخلية. يُطلق على هذا الشكل من الدوار اسم دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) ، وهو أكثر شيوعًا بين كبار السن.



تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الدوار التهاب في بنية الأذن الداخلية يسمى المتاهة ، ومرض مينيير (مرض الأذن الداخلية) ، التهاب العصب الدهليزي (التهاب العصب الدهليزي بسبب عدوى فيروسية في الأذن) وإصابة في الرأس والصداع النصفي.

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قد ينتج الدوار أيضًا عن مشاكل في الدماغ أو الأعصاب أو من الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، وفي بعض الأحيان يتحسن الدوار من تلقاء نفسه بمرور الوقت ، ولكنه قد يتطلب علاجًا من قبل أخصائي أو حتى جراحة في بعض الحالات.هناك أيضًا العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في التخلص من الدوار. ومع ذلك ، استشر طبيبك قبل تجربة هذه العلاجات.الليمون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات. يتم استخدامه كعلاج عشبي لعلاج العديد من المشاكل مثل القلق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي والأرق والتوتر العصبي والدوار. اغلي ملعقة صغيرة من بلسم الليمون المجفف في كوب من الماء. اتركه ينضج لمدة 10 إلى 15 دقيقة. صفي الشاي وشربه عدة مرات في اليوم لبضعة أسابيع.يساعد الزنجبيل على تعزيز الدورة الدموية في الدماغ وتخفيف الغثيان وتخفيف المشكلات المتعلقة بالدوار مثل دوار الحركة والصداع النصفي. ما عليك سوى مضغ قطعة من الزنجبيل أو شرب الشاي بانتظام.بذور الكزبرة هي علاج مشهور للدوار من خلال نقع ملعقة صغيرة من كل من بذور الكزبرة ومسحوق الأملا في كوب من الماء واتركها طوال الليل. يصفى ويشرب هذا المحلول في صباح اليوم التالي. كرر يوميا لبضعة أيام.يمتلك الهيل خصائص صحية مشابهة لخصائص الزنجبيل ، وبالتالي فهو يساعد أيضًا في علاج الدوار. يُسخن ملعقتان صغيرتان من زيت السمسم ويضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة والهيل. دلكي رأسك بلطف بهذا الخليط واتركيه لبضع ساعات. استمر في هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع لبضعة أسابيع.