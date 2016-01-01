لا تستغني عن تناوله .. مشروب لزيادة الهيموجلوبين بالدم



الهيموجلوبين الهيموجلوبين

اذا كنت تشعر بالتعب ولا تتحسن الحالة حتى بعد ممارسة الرياضة وتعاني من تساقط الشعر وانخفاض مستويات الهيموجلوبين وانخفاض المناعة فذلك دليل على عدم احتواء نظامك الغذائي بمضادات الأكسدة الأساسية ، فإنه يبدأ تدريجيًا في الظهور على صحتك.



إذا كنت تتعامل مع هذه المشكلات ، فلدينا وصفة مشروبات طاقة معتمدة من الخبراء لك.



شاركت الدكتورة Dixa Bhavsar مؤخرًا منشورًا مثيرًا للاهتمام على Instagram الخاص بها لمواجهة هذه المشكلات والتخفيف منها.

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"نقص الهيموجلوبين يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر والضعف (الشعور بالتعب / عدم الطاقة) وانخفاض المناعة. تناول مشروب الطاقة هذا كل صباح لإبعاد جميع مشاكلك ".مكونات1 - الشمندر1 - جزرحفنة من أوراق الكزبرة½ - رمان7-8 - أوراق كاريحفنة من أوراق النعناعقطعة واحدة - زنجبيل½ - ليمونطريقة* تخلط جميع المكونات في وعاء الخلاط مع نصف كوب من الماء. يصفى ويصب في كوب ويضاف بعض عصير الليمون.* يساعد على تحفيز نظام التمثيل الغذائي لأن المشروب الغني بالمغذيات النباتية يحافظ على صحة الأمعاء.* يعزز المشروب تنقية الدم مما ينعكس على البشرة ويقيها من الشيخوخة من خلال محاربة الجذور الحرة. كما أنه يزيد من إنتاج خلايا الدم الحمراء ، وبالتالي يزيد من مستويات الهيموجلوبين في الجسم.* يساعد المزيج اللذيذ أيضًا على موازنة مستويات السكر في الدم . وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على صحة القلب. يحتوي الشمندر والجزر على اللوتين والبيتا كاروتين والألفا التي تفيد القلب.* مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية ، يساعد المشروب على زيادة مستويات الطاقة بينما يشبع آلام الجوع.