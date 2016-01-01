قد تكون هناك طريقة جديدة لعلاج آلام ما بعد الجراحة وهي طريقة موجودة منذ 5000 عام وفقًا لدراسة تم تقديمها في الاجتماع السنوي ANESTHESIOLOGY، فإن إدارة الوخز بالإبر التقليدية قللت من استخدام المواد الأفيونية بعد الجراحة بنسبة تصل إلى النصف.
ووفقا لموقع health line يقول الباحثون إن النتائج يمكن أن تساعد في تقليل إدمان المواد الأفيونية في المستقبلولكن لم تتم مراجعة الدراسة أو نشرها في مجلة علمية حتى الآن.
ركز البحث على قدامى المحاربين الذين عولجوا في مركز John D. Dingell VA الطبي في ديترويت فوجدوا مجموعة واحدة تلقت جراحة استبدال مفصل الورك وشملت الأخرى أشخاصًا خضعوا لمجموعة متنوعة من العمليات الجراحية مثل استئصال المرارة أو إصلاح الفتق أو استئصال الرحم أو جراحة البروستاتا.
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التعليقات على مفاجأة سارة.. الوخز بالإبر يعالج آلام ما بعد الجراحة بهذه الطريقة
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