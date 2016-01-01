

تجنبيها فورا.. أخطاء تفسد مظهر الفتاة وتجعلها مهملة تجنبيها فورا.. أخطاء تفسد مظهر الفتاة وتجعلها مهملة

توجد بعض الأخطاء البسيطة التى تقع فيها المرأة دون قصد تتسبب في افساد مظهرها وإطلالتها وتجعلها تبدو كأنها فتاة مهملة.



رصد موقع" برايت سايد " اشهر الاخطاء التى تقع فيها الفتيات والسيدات تجعل مظهرن فوضوي وغير مهندم.



الأحذية الفوضوية: نعل أبيض نظيف من الاعلى ومتسخ من الاسفل

لإطالة عمر حذائك وملابسك، يجب أن تكون ملابسك نظيفة ومرتبة، وأن تكون الأحذية نظيفة.

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