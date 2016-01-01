

شهية و لذيذة.. طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة شهية و لذيذة.. طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

كيك موس الشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الأطفال او الكبار، لذا قدمت الشيف كيك موس الشوكولاتة من مطبخ الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.



مقادير كيك موس الشوكولاتة



كيك الشوكولاتة

30 جرام دقيق

30 جرام نشا

3 بياض بيض

100 جرام سكر

5 صفار بيض

50 جرام زبدة مذابة 170 درجة لمدة 25 دقيقة

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