

بخطوات بسيطة.. روتين العناية بالبشرة و طرق إزالة المكياج بخطوات بسيطة.. روتين العناية بالبشرة و طرق إزالة المكياج

إزالة المكياج أمر مهم بعد العودة إلى المنزل، فهي تمنح البشرة الحيوية من جديد، ويجعلها تستعيد نضارتها مرة أخرى، لتجنب الإصابة بمشاكل البشرة التي تحدث بسبب وضع المكياج كـ الرؤوس السوداء، وحب الشباب، والمسام الواسعة.



وقالت خبيرة التجميل يمنى إبراهيم، ان روتين العناية بالبشرة بعد وضع المكياج اليومي أمر مهم للغاية، وهو يعتمد على خطوات بسيطة يجب تطبيقها بعد وضع المكياج، بشكل يومي للحفاظ على نظارة البشرة ونضارتها.



وتابعت إبراهيم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان كل مرة تقوم الفتاة بوضع مستحضرات التجميل يجب عليها ان تقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد، حيث ان من شأن هذه الخطوة ان تجنب حدوث مشاكل البشرة ، وعلاج الموجودة بالبشرة.

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وأضافت خبيرة التجميل، أن خطوات العناية بالبشرة بعد المكياج لا تبدأ إلا بعد إزالة الماكياج، ولكن يجب القيام بإزالة المكياج بشكل صحيح، حتى لا تحدث مخاطر أكثر للبشرة، لذا لا بد من العناية بها والتأكد من تنظيف المستحضرات بالشكل المطلوب.وأوضحت إبراهيم، أن من اهم خطوات تنظيف البشرة اختيار الغسول المناسب للبشرة، حيث يمكن الاعتماد على الغسول العادي (الصناعي) الذي يتم الحصول عليه من الصيدلية أو مراكز العناية بالبشرة.وتابعت إبراهيم، انه يمكن استخدام مزيل مكياج طبيعي مثل: الليمون – مغلي النعناع البارد – الشاي الأخضر – الحليب – زيت الزيتون – الفازلين، وغيرها.وأضاف إبراهيم، انه يعتمد اختيار مزيل المكياج على طبيعة المكياج، ففي حال كان مضاد للماء يجب أن يحتوي المزيل على الزيوت أما في حال كانت المستحضرات عادية فلا يوجد أي شروط.