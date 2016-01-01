إزالة المكياج أمر مهم بعد العودة إلى المنزل، فهي تمنح البشرة الحيوية من جديد، ويجعلها تستعيد نضارتها مرة أخرى، لتجنب الإصابة بمشاكل البشرة التي تحدث بسبب وضع المكياج كـ الرؤوس السوداء، وحب الشباب، والمسام الواسعة.
وقالت خبيرة التجميل يمنى إبراهيم، ان روتين العناية بالبشرة بعد وضع المكياج اليومي أمر مهم للغاية، وهو يعتمد على خطوات بسيطة يجب تطبيقها بعد وضع المكياج، بشكل يومي للحفاظ على نظارة البشرة ونضارتها.
وتابعت إبراهيم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان كل مرة تقوم الفتاة بوضع مستحضرات التجميل يجب عليها ان تقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد، حيث ان من شأن هذه الخطوة ان تجنب حدوث مشاكل البشرة ، وعلاج الموجودة بالبشرة.
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التعليقات على بخطوات بسيطة.. روتين العناية بالبشرة و طرق إزالة المكياج
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