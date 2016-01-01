باحترافية.. طريقة سحب عظام الدجاج



طريقة سحب عظام الدجاج طريقة سحب عظام الدجاج



يمكن تعلم طريقة سحب عظام الدجاج بالصور فى المنزل، إن كنت من مربي الطيور في المنزل، أو وقعتي في ظرف خارج ارادتك واضطرت لكي تقومي في المنزل بعمل طريقة سحب عظام الدجاج بدون اللجوء إلى شرائها جاهزة.



وعند سماع طريقة سحب عظام الدجاج بالصور فسوف نشعر بالرهبة من صعوبة الموقف، ولكن الامر أيضا لن يستغرق معكي سوى دقائق معدودة، وإليكي الخطوات بالتفصيل..



طريقة سحب عظام الدجاج بالصور

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1- ضعي الدجاجة بشكل مستوي على ظهرها على لوح التقطيع، مع مراعاة فتح ساقيها للخارج.2- قومي بمسك السكين بيدك اليمنى، مع ضرورة السيطرة على المقبض، وتقريب ثلاثة أصابع من النصل حتى لا تهتز السكين معك أثناء تقطيع الفراخ وخليها من العظام.3- لفي إصبع السبابة على جهة واحدة من نصل السكين، وثبتي إصبع الإبهام على الجهة المقابلة لإحكام السيطرة علي حركة السكين.4- اسحبي الجناحين للخارج في طرفي الدجاج، واقطعي الطرفين عند المفصل وتخلصي منهما.5- أمسكي طرف فخذ الدجاجة، ثم قومي بتقطيع المنطقة الواصلة بين طرف فخذ الدجاجة والصدر، ثم تابعي الأمر على طول فخذ الدجاجة، وذلك مع مراعاة الضغط بقوة للأسفل حتى ينفصل الجلد، والدجاج عن العظم.6- تابعي نفس الحركة حتى يظهر أمامك الورك كاملًا وعظام المفصل، و تحصلي على قطعة الدجاج كاملة دون أي نقص.7- اثني الورك إلى الخلف بعد أن تظهر لك عظام المفصل حتى يتحرر الفخذ كليًا عن الجسم، ثم افصلي فخذ الدجاجة بسكينك الحادة بتتبع خط الصدر إلى أسفل الجناح.8- قطعي الفخذ بخط طولي يمتد من الأسفل إلى الأعلى بخط طولي، ومتوازٍ مع عظمة الفخذ.9- ثبتي الفخذ على لوح التقطيع، و ابدئي بنزع الدجاج عن العظم، مع تكرار تدوير العظمة لتسهيل نزع الدجاج عنها.10- قومي بتقطيع الدجاج حول مفصل الركبة، واستمري في التقطيع على خط طول العظمة لفصل وتحرير الدجاج عنها.11- ضعي الدجاجة على جانبها ليكون الجناح قريبًا منك، ثمّ ادخلي سكينك قرب مفصل الجناح، واقطعي إلى الأمام لفصل الجناح عن الهيكل الكلي للدجاجة.12- استمري بسحب الدجاج إلى الأمام بشكل مائل، حتى تستطيعي فصل الصدر عن العظمة الموجودة تحتها، حتى ينفصل الصدر كاملًا عنها.13- تتبعي طرف مفصل الجناح، ثمّ قطعي المنطقة التي تصل بين الدجاج والأوتار التي تربط الصدر، وافصلي بين القطعتين.14- ضعي الجناحين في جهة واحدة، وقطع الصدر المخلية في الجهة الأخرى، ثم قومي بتكرار الخطوات السابقة لتخلية النصف الآخر من الدجاجة، والحصول على دجاج مخلى من العظام.