

وسائل منع الحمل الطبيعية.. بدون طبيب وسائل منع الحمل الطبيعية.. بدون طبيب

هناك وسائل منع حمل طبيعية وصناعية وأدوية وكل منها لها مخاطر وآثار جانبية ولكن الوسائل الطبيعة من الممكن أن تكون أكثر أمان.. عرض موقع health line طرق منع الحمل طبيعية دون الحاجة للأدوية.



وسائل منع الحمل الطبيعية



هناك وسائل منع الحمل طبيعية دون الحاجه لعمليات أو وسائل خارجية تشمل بعض طرق تحديد النسل الطبيعية الأخرى لمنع الحمل :

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الرضاعة الطبيعيةخطر الحمل 1 في 50 للنساء اللواتي أنجبن قبل أقل من 6 أشهر.درجة حرارة الجسم القاعديةتقوم المرأة بمراقبة درجة حرارة الجسم القاعدية كل صباح نظرًا لانخفاض درجة حرارة المرأة بحوالي 1 درجة فهرنهايت قبل 12 إلى 24 ساعة من إطلاق مبيضها للبويضة فهذا يشير إلى فترة عالية من الخصوبة.ويجب عليك الامتناع عن الجماع خلال هذا الوقت إذا كنت تتجنب الحمل وتستمر هذه الفترة من انخفاض درجة الحرارة حتى 48 إلى 72 ساعة بعد عودتها إلى وضعها الطبيعي.طرق طبيعية لمنع الحمل بالأعشابهناك طرق طبيعية لمنع الحمل بالاعشاب ويشير الأطباء إلى أن العلاج الطبيعي أفضل وأن الأعشاب يمكن أن تكون فعالة في منع الحمل ويعتقد البعض أن هذه الأعشاب مفضلة على العوامل الكيميائية والهرمونات الاصطناعية وطرق منع الحمل الشائعة الأخرى.والأعشاب المذكورة أدناه غير معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولم تخضع لاختبارات طبية رسمية لمنع الحمل لذلك لا يمكن ضمان سلامتها وفعاليتها كما أن آلية عمل بعض هذه الأعشاب قد تؤدي إلى إجهاض أو إجهاض يجب عليك التحدث مع طبيبك حول استخدام هذه الخيارات.عادةً ما يقترح المعالجون الطبيعيون ، جنبًا إلى جنب مع المكملات العشبية واليكم بعض الأعشاب التي يقترحونها تشمل:جذر حجرياستخدم الأمريكيون الجذر الحجري كوسيلة من وسائل منع الحمل عن طريق حرقة واستنشاق هوائه .شوكهناك شاي يسمى شاي الشوك استخدمه الأمريكيون الأصليون كوسيلة لمنع الحمل واكتشفوا مؤخرا أنه يسبب العقم.بذور الجزر البريتأكل النساء في أجزاء معينة من الهند ملعقة صغيرة من بذور الجزر البري مباشرة بعد الجماع ثم يتابعون بملعقة صغيرة يوميًا لمدة 7 أيام تالية لمنع الانغراس والحمل قد يكون أيضًا بمثابة عامل فاشل.جذر الزنجبيليقترح المعالجون الطبيعيون شرب 4 أكواب من شاي الزنجبيل يوميًا لمدة لا تزيد عن 5 أيام لبدء الحيض يمكنك أيضًا خلط 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في 6 أونصات من الماء المغلي وتناوله وهو ساخن.طرق منع الحمل بالحسابتتأثر العديد من وسائل منع الحمل بالخطأ البشري مثل نسيان تناول حبوب منع الحمل قد تكون فعالة للغاية مع ولكن فعالية بعض الأساليب المستخدمة عادة من المرجح أن تكون أقل.الاستخدام الأمثل لوسائل منع الحمل هو عندما يتم استخدامها بشكل صحيح طوال الوقت والاستخدام النموذجي هو ما يحدث عمومًا في الحياة الواقعية يأخذ في الاعتبار الخطأ البشري.وطريقة الحساب تعتبر من الطرق الفعالة في منع الحمل بشكل طبيعي ودون الحاجه لاستخدام الأدوية أو وسائل منع الحمل الحديثة.