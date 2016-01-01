أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا بنظيره الإثيوبي آبي أحمد، طلب خلاله طلبًا عاجلًا.
وقالت القناة العبرية السابعة، اليوم الجمعة، إن نتنياهو طلب من آبي أحمد جلب أو هجرة نحو 2000 من اليهود "الفلاشا" إلى إسرائيل، على الفور، ضمن حملة "لم الشمل" للمهاجرين اليهود من أصل إثيوبي.
وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإثيوبي هنأ نظيره الإسرائيلي على اتفاقيات التطبيع التاريخية مع الإمارات والبحرين، بدعوى أن بنيامين نتنياهو قاد خطوة تاريخية لن تعلم مداها سوى الأجيال القادمة.
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التعليقات على 2000 يهودي.. طلب خاص وعاجل من نتنياهو لـ آبي احمد
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