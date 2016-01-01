2000 يهودي.. طلب خاص وعاجل من نتنياهو لـ آبي احمد



بنيامين نتنياهو وآبي أحمد بنيامين نتنياهو وآبي أحمد

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا بنظيره الإثيوبي آبي أحمد، طلب خلاله طلبًا عاجلًا.



وقالت القناة العبرية السابعة، اليوم الجمعة، إن نتنياهو طلب من آبي أحمد جلب أو هجرة نحو 2000 من اليهود "الفلاشا" إلى إسرائيل، على الفور، ضمن حملة "لم الشمل" للمهاجرين اليهود من أصل إثيوبي.



وذكرت القناة أن رئيس الوزراء الإثيوبي هنأ نظيره الإسرائيلي على اتفاقيات التطبيع التاريخية مع الإمارات والبحرين، بدعوى أن بنيامين نتنياهو قاد خطوة تاريخية لن تعلم مداها سوى الأجيال القادمة.

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وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه لا مانع لديه من هجرة اليهود الإثيوبيين، بزعم أن هذا يرمز إلى الروابط الخاصة بين الشعبين، الإثيوبي والإسرائيلي.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية تعميق التعاون الزراعي والمساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا.