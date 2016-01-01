صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة ، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيًا منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت ، واتفاقها معه على الزواج هربًا من المشاكل الأسرية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .
وكانت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية توصلت إلى حقيقة اختفاء فتاة الإسكندرية ، والتى تبين أنها تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، على السوشيال ميديا
كشفت فتاة الإسكندرية عقب عودتها الى اهلها عن سبب هروبها من المنزل انها هربت من المنزل بسبب خلافات عائلية مع والديها ، مضيفة أن والدتها ضربتها بعد رفضها الذهاب إلى تدريبات بـ نادى الاوليمبى وهذه سبب تركها للمنزل .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرفت على شاب من الإنترنت.. العثور على فتاة المنوفية المتغيبة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق