انتظروا حاجات جديدة لانج.. ماذا قال وزير التربية والتعليم قبل بدء الدراسة بأسبوع؟



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتصريحات جديدة قبل اسبوع واحد من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020 .



حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تعلن قبل بدء العام الدراسي الجديد بيوم او يومين على الاكثر ، عن "حاجات جديدة لانج".



بوابة إلكترونية جديدة تجمع المنصات التعليمية في مكان واحد

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستكشف عن بوابة إلكترونية تضم بداخلها جميع منصات و مصادر التعلم الجديدة في مكان واحد ، منعا لحيرة الطلاب.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من أبرز مصادر التعلم الجديدة التي ستكون متاحة لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد : (القنوات التعليمية – منصة ادمودو – المكتبة الرقمية – منصة الدروس الالكترونية – اسأل المعلم – منصة البث المباشر – الكتب الالكترونية)وقال وزير التربية والتعليم : نحن مقدرون لقلق اولياء الامور من فكرة التغيير ، ولكننا في الوقت نفسه نراهن على الطلاب وقدرتهم على التكيف مع تطور التعليم في مصر.وزير التعليم : سنعلم الطلاب كيفية الصيد ولن نعطيهم سمكة جاهزةوأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : هدفنا من كل جهود التطوير القائمة الان ، هو انقاذ الطلاب المصريين من عيوب النظام التعليمي القديم الذي كان يؤدي إلى الدرجات غير المرتبطة بالتعلم الحقيقيواستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحاول ان نعلم الطلاب مهارة الصيد بدلا من ان نقدم لهم السمكة جاهزة.وأكد وزير التربية والتعليم ، أن النجاح ليس فيما يسمى بـ "تقفيل الامتحان" وجمع الدرجات ، والتعلم ليس ان يكون الطالب عالما بشكل الامتحان وحافظا لطبيعة الاسئلةوزير التعليم : اسئلة الامتحانات لن تأتي من كتاب المدرسة بعد اليوموشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن لب التغيير في النظام التعليمي في العام الدراسي الجديد ، هو ألا تأتي اسئلة الامتحان نصًا من الكتاب المدرسي ، ولكن ما سيحدث هو أن يدرس الطالب محتوى علمي معين ، ثم يأتي الامتحان ليقيس مدى فهم نواتج التعلم ولن يكون الهدف قياس قدرة الطالب على ترديد اجابات نموذجية محفوظة وغير مفهومة.وقال وزير التربية والتعليم : نطالب اولياء الامور والطلاب بالتوقف عن الانشغال بثلاث كلمات هي ( الاسئلة والامتحان والدرجات ) خلال رحلة تطوير التعليم ، فالمحتوى و فهم المحتوى هو الهدف الاسمى في عملية التطوير ، وقال الوزير " احنا المفروض جايين نتعلم مش جايين ناخد امتحان" ، و"المفروض ان الطالب مايعرفش شكل اسئلة الامتحان ويحفظها"طبيعة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021وفيما يخص الثانوية العامة 2021 ، قال وزير التربية والتعليم : سامحين لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي لجديد لأول مرة بفكرة التحسين في الدرجات ، حيث سيمتحن طلاب الثانوية العامة امتحانين وليس امتحان واحد مصيري مثلما كان يحدث من قبل.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن اسئلة الامتحان ستضم : اسئلة اختيار من متعدد – واسئلة صواب وخطأ - واسئلة يتم حلها في ورقة خارجيةوقال وزير التربية والتعليم : نحاول منذ ثلاث سنوات ان نقنع اولياء الامور بتفادي الحديث عن الدرجات والتركيز على فكرة التعلم فقط ، " ولو بنحب اولادنا لازم نعلمهم صح " ، مشيرًا إلى أن النظام القديم والبوكليت "مش بيطلع ولاد متعلمين".و وجه وزير التربية والتعليم رسالة لـ اولياء الامور المنشغلين بفكرة التقييم وشكل الاسئلة قائلا : "سيبوا لنا احنا تصحيح الاسئلة و تقييم الطلاب لان ده علم كبير يخصنا ، وركزوا انتوا بس في سؤال "نذاكر ازاي"شكل مختلف لـ القنوات التعليمية في العام الدراسي الجديدوعن القنوات التعليمية .. فقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستكون مختلفة و متطورة جدا خلال العام الدراسي الجديد ، لافتًا إلى أنها ستقدم دروسا تخدم طلاب الصفوف من 4 ابتدائي لـ 3 ثانوي ، عن طريق الاستعانة بأفضل الاساتذة ، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القنوات التعليمية ستغني الطلاب عن كل ما سواها من اساليب تعليم تقليدية ظلوا معتمدين عليها طوال السنوات الماضية.وقال وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب الاساتذة المشاركين في المنصات الالكترونية على الشرح بالطرق الجديدة لتدريب الطلاب على المذاكرة بالطريقة التي تؤهله لأسلوب الامتحان الجديد الذي سيجده آخر العاموزير التعليم يوجه تحذيرا خطيرا من معلمي الدروس الخصوصيةوحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أن معلمي الدروس الخصوصية يُدرسون للطلاب بنظام تعليمي غير معتمد من الوزارة ، ولن يؤدي إلى تدريب الطالب على شكل الامتحان الجديد المقرر تطبيقه في العام الدراسي الجديد.وقال وزير التربية والتعليم : يا أولياء الامور اعتمدوا في تعليم ابنائكم على ما نقدمه لكم من مصادر تعليمية بشكل رسمي ، لإن "احنا اللي هنعمل الامتحان واحنا اللي عارفين هانحضر الطلاب ازاي للامتحان الجديد ده".قرار رسمي بتغيير دور المدرسين في المدارس في العام الدراسي الجديدوعن دور المدرس في المدارس في العام الدراسي الجديد ، أفاد وزير التربية والتعليم بأنه قد تقرر إعادة صياغة دور المدرس في العام الدراسي الجديد ، حيث لن يكون المدرس مجرد ملقن ولكنه سيرد على الاسئلة ويكون مسئولًا عن اعداد الطلاب وتشجيعهم و توجيههم بطريقة المذاكرة الصحيحة ، فالمعلم سيكون في العام الدراسي الجديد ميسرًا و مدربًا وليس ملقنًا خصوصا في السنوات الاولى من المرحلة الابتدائية ، أي أن المعلم لن يصبح المصدر الوحيد للمادة التعليمية ولكنه سيكون مدربا للطالب على هذه المادةوقال وزير التربية والتعليم : عايز اقول للامهات اطمنوا ولادكم في ايدي امينة و انا سامعكم وراصد قلقكم ، بس احنا معتمدين عليكم تساعدونا نعلم ولادنا صح وبنطمنكم هايدخلوا الجامعة بتعليم حقيقي من غير تركيز لا على ارقام ولا امتحانات وهمية.