حريق هائل في الدمام | فيديو

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حريق هائل في الدمام | فيديو

شب حريق هائل ، في أسواق الشلوي بمدينة الدمام التابعة لحي بدر في المملكة العربية السعودية، ودفعت السلطات بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة للتحقيق في الحادث إلى مكان الحريق؛ للوقوف على ملابسات الحادث بعد عملية السيطرة على النيران وحصر الخسائر الناجمة عن الحادث، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام بالمملكة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي النيران هائلة تلتهم أحد الأسواق التجارية بحي بدر بالدمام بالمنطقة الشرقية.

ورصد المقطع أيضا عن فرق الدفاع المدني وهى تحاول السيطرة على الحريق، فيما لم يتم الإعلان عن الخسائر المادية التي لحقت بالسوق حتى الآن.

المصدر: elbalad

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