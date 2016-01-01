

رائد فضاء روسي يعتقد أننا نقلنا الحياة إلى المريخ رائد فضاء روسي يعتقد أننا نقلنا الحياة إلى المريخ

يعتقد رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف، أن البشرية نقلت الحياة مع المحطات الآلية والأجهزة والمعدات الأخرى، التي أرسلتها إلى الكوكب الأحمر.



وقال رائد الفضاء الروسي خلال حديث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة التي نظمها مركز الملاحة الفضائية والطيران في معرض المنجزات الوطنية مع أمريكا الوسطى، "اعتقد، أن الحياة موجودة على المريخ. ومن المرجح أن نكون قد نقلناها نحن بالفعل. لأن المحطات الآلية والمركبات والأجهزة والمعدات الأخرى التي وصلت إلى المريخ وهبطت على سطحه، مهما حاولنا تطهيرها وخضوعها للحجر الصحي قبل إرسالها، فإنها حملت معها أحياء مجهرية".



وأضاف، "وبغض النظر عن اختلاف ظروف المريخ عن ظروف الأرض، تبقى هذه الأحياء المجهرية حية وتبدأ في النمو والتكاثر".

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وأشار رائد الفضاء الروسي، إلى أنه تجري في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية تجارب لإثبات قدرة الأحياء المجهرية البقاء على قيد الحياة في الفضاء المكشوف.وقال، "لذلك عندما تطأ قدم الإنسان سطح المريخ، فمن المحتمل جدا أن يكتشف نوعا من الحياة، يشبه جدا تلك الموجودة على الأرض. ولكن متكيفة للعيش في ظروف المريخ".ويذكر أن رائد الفضاء الروسي أوليع أرتيمييف، أمضى على متن المحطة الفضائية الدولية 366 يوما، عامي 2014 و2018 ، خرج خلالها ثلاث مرات إلى الفضاء المكشوف بمدة إجمالية بلغت 20 ساعة.