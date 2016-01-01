هوندا ريدج لاين 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

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صورة الخبر: هوندا ريدج لاين 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً
هوندا ريدج لاين 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

كشفت هوندا عن ريدج لاين 2021 فيس ليفت بتحديثات جمالية وتقنية متعددة، ولنبدأ بالنصميم الخارجي الذي أصبح أكثر شراسة وقوة من السابق، مع تحديث المصابيح والشبك والرفارف وغطاء المحرك.

كما حصلت البيك أب على مصدات جديدة ونظام عادم ثنائي وتصميم جديد لجنوط 18 إنش القياسية. وبإمكان المهتمين شراء حزمة “تطوير أداء هوندا”، والتي تقدم شبك أمامي خاص ورفارف سوداء ورسومات خاصة على الصندوق الخلفي.

التغييرات الداخلية محدودة وتشمل نظام معلومات ترفيهية جديد وقماش وتخييط جديد للمقاعد، كما حصلت بعض الفئات على زخرفات جديدة للوحة القيادة والمقود والكونسول الأوسط.

وتستمر هوندا ريدج لاين 2021 بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان وعزم دوران 355 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات ونظام دفع أمامي قياسي ودفع كلي اختياري.

المصدر: المربع نت

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