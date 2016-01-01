كشفت هوندا عن ريدج لاين 2021 فيس ليفت بتحديثات جمالية وتقنية متعددة، ولنبدأ بالنصميم الخارجي الذي أصبح أكثر شراسة وقوة من السابق، مع تحديث المصابيح والشبك والرفارف وغطاء المحرك.
كما حصلت البيك أب على مصدات جديدة ونظام عادم ثنائي وتصميم جديد لجنوط 18 إنش القياسية. وبإمكان المهتمين شراء حزمة “تطوير أداء هوندا”، والتي تقدم شبك أمامي خاص ورفارف سوداء ورسومات خاصة على الصندوق الخلفي.
التغييرات الداخلية محدودة وتشمل نظام معلومات ترفيهية جديد وقماش وتخييط جديد للمقاعد، كما حصلت بعض الفئات على زخرفات جديدة للوحة القيادة والمقود والكونسول الأوسط.
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التعليقات على هوندا ريدج لاين 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً
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