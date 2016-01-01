

وكيل نيسان يرفع سعر قشقاي 2021 وكيل نيسان يرفع سعر قشقاي 2021

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان نيسان مصر عن تغيير في سعر سيارتها نيسان قشقاي 2021، وذلك بعد تعديلها لعرض التخفيض المقدم حاليا على هذه السيارة وتقليل قيمة التخفيض بهذا العرض، وبذلك أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر أصلي 387 ألف و900 جنيه:



السعر السابق في العرض 359 ألف و900 جنيه

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السعر الحالي في العرض 264 ألف و900 جنيه (زيادة 5 ألاف جنيه).- فئة ثانية بسعر أصلي 422 ألف و900 جنيه:السعر السابق في العرض 359 ألف و900 جنيهالسعر الحالي في العرض 400 ألف و900 جنيه (زيادة 5 ألاف جنيه).- فئة ثالثة بسعر أصلي 459 ألف و900 جنيه:السعر السابق في العرض 434 ألف و900 جنيهالسعر الحالي في العرض 439 ألف و900 جنيه (زيادة 5 ألاف جنيه).- فئة رابعة بسعر أصلي 449 ألف و900 جنيه:السعر السابق في العرض 424 ألف و900 جنيهالسعر الحالي في العرض 429 ألف و900 جنيه (زيادة 5 ألاف جنيه).وتشترك هذه الفئات الأربعة في حملها لنفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي، وقوته 115 حصان وعزمه 165 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT، والذي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مثبت سرعة.- شاشة باللمس 7 بوصة.- راديو ومشغل أسطوانات.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.فئة ثانية:نفس تجهيزات الفئة السابقة مضاف إليها:- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي.- مصابيح LED أمامية.- نظام لتفعيل المكابح في حالات الطوارئ.- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.فئة ثالثة:نفس تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- 6 وسائد هوائية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي.- فتحة سقف بانوراميه.- مقاعد جلدية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 19 بوصة.- سنسور مطر.فئة رابعة:نفس تجهيزات الفئات السابقة مضاف إليها:- نظام صوتي من شركة Bose يضم 7 سماعات.