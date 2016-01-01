

شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 الجديد كليا من كيا سورينتو شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 الجديد كليا من كيا سورينتو

خلال الأسابيع القليلة الماضية تم الكشف عن كيا سورينتو 2021 التي تعد أولى سيارات الجيل الرابع من هذه السيارة التي تنتمي لفئة SUV، وخلال تلك الفترة تم تقديم عدد من المراجعات وتجارب القيادة لهذه السيارة ومن ضمنهم مراجعة قدمها موقع CarsGuide الأسترالي الذي خاض تجربة قيادة واستخدام يومي لهذه السيارة على مدار أسبوع كامل.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من كيا سورينتو وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.