خلال الأسابيع القليلة الماضية تم الكشف عن كيا سورينتو 2021 التي تعد أولى سيارات الجيل الرابع من هذه السيارة التي تنتمي لفئة SUV، وخلال تلك الفترة تم تقديم عدد من المراجعات وتجارب القيادة لهذه السيارة ومن ضمنهم مراجعة قدمها موقع CarsGuide الأسترالي الذي خاض تجربة قيادة واستخدام يومي لهذه السيارة على مدار أسبوع كامل.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من كيا سورينتو وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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التعليقات على شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 الجديد كليا من كيا سورينتو
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