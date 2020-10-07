

ساقان طويلتان طريق فتاة للدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.. اعرف القصة ساقان طويلتان طريق فتاة للدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.. اعرف القصة

تمتلك فتاة أمريكية، تدعى ماسى كورين، وتبلغ من العمر 17 عاما، ساقين طويلتين، وهو ما سمح لها بالدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، لامتلاكها أطول ساقين في العالم.



ويبلغ طول الفتاة 2.08 متر، كما يتجاوز طول ساق ماسي اليسرى 1.34 متر وساقها اليمنى أقصر بواحد سم، وفقا لموقع سبوتنيك.

https://www.youtube.com/watch?v=JAsvK6XzLAY&feature=emb_title&ab_channel=GuinnessWorldRecords



واستطاعت ماسى كورين، إزاحة نجمة كرة السلة الروسية إيكاترينا ليسينا عن المركز الأول، والتي يبلغ طول ساقيها 1.32 متر، ويصل طول والدة الفتاة إلى 170 سم، كما أن طول والدها 195 سم، ويبلغ طول شقيقها 190 سم.



ماسى كورين

ماسى كورين

ومن جهة أخرى دخلت نيكي باترسون، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد رسم أكبر عدد من وشوم على جسدها لنفس الشخص، إذ أن ريكى معجبة كبيرة بالفنان الأمريكى إيمنيم، إذ وضعت صورته عبر 15 تاتو مختلفًا على جسدها.



وحصلت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا من أبردين، اسكتلندا، على رقم جينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أكبر عدد من الوشوم لنفس الشخص، إذ تمتلك 15 صورة لإيمينيم عبر أجزاء مختلفة من جسدها، وفقا لموقع فوكس.



وأخبرت نيكى أيضًا قناة فوكس نيوز، بأنها حصلت أيضًا على المركز السادس عشر فى عدد الأوشام، منذ تأكيد سجلها.

