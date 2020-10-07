

استشاري تغذية يحذر من الجبنة الرومي: تسبب جلطات القلب وبكتيريا المعدة استشاري تغذية يحذر من الجبنة الرومي: تسبب جلطات القلب وبكتيريا المعدة

تعد الجبن بأنواعها مصدرا مهما للكالسيوم بالإضافة إلى كونها من الأشياء الأساسية في وجبتي الفطار والعشاء، ولكن هناك أنواعا من الجبن لا ينصح بأكلها نظرا لأضرارها التي تصل إلى تصلب الشرايين والجلطات.



ومن بين تلك الجبن "الجبن الرومي"، إذ أنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون، وهو الأمر الذي حذر منه الدكتور محمد مصطفى استشاري التغذية في حديثه لـ"الوطن".



وقال الدكتور محمد إن الجبن الرومي عبارة عن حليب كامل الدسم وتوابل وبطاطس ومكسبات طعم، ويتمثل الخطر الأكبر في كونها مصدرا للدهون المشبعة والتي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم ما يعرض الشخص للإصابة بجلطات القلب وتصب الشرايين والأوعية الدموية وزيادة الدهون الثلاثية على القلب.

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كما أن الجبنة الرومي تكون معرضة للميكروبات في حالة التخزين الخاطيء، ما قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض المعدة والجهاز الهضمي.وحذر "محمد" من التخزين الخاطيء للجبنة الرومي في المحلات، إذ أنها معرضة لتكون السموم التي تهدد الجسم وبالتالي تهدد صحة الكبد ومن بين الفطريات التي تتكون نتيجة للتخزين الخاطيء "الأفلاتوكسين" والتي تتراكم في الكبد وتسبب تليفه.وتعد الجبنة الرومي عاملا هاما للغاية في زيادة الوزن والإصابة بالمسنة وينبغي عد الإكثار منها وينصح بعدم تناولها وتناول البدائل الطبيعية مثل الجبن القريش لما بها من كالسيوم وفيتامينات مختلفة وتحافظ على كفاءة العظام ونموها.ونصح "محمد" بضرورة الانتباه لصحة القلب والكبد والحفاظ على نسبة الدهون بالجسم والكوليسترول، كما يجب على مرضى السكري والضغط عدم تناول الجبنة الرومي.وبشكل عام فإن الجبن المصنعة تشكل خطر الإصابة بالسمنة وتهدد صحة القلب والإصابة بأمراض الجهاز الهضمي المختلفة وبكتيريا المعدة ومن بينها الجبنة الرومي المليئة بالدهون.