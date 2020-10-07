

للأمهات.. الطريقة الصحيحة للتعامل مع عناد وعصبية الأطفال للأمهات.. الطريقة الصحيحة للتعامل مع عناد وعصبية الأطفال

تعاني كثير من الأمهات من عناد وعصبية أطفالهن، والتي قد تجعلهم يؤذين أنفسهم أحيانا، وتتسائل الكثيرات عن طريقة التعامل الصحيح معهم حتى تستطيع السيطرة على غضبهم بأمان.







يقول دكتور جمال عبد الباسط، أخصائي طب الأطفال وعضو الكلية الملكية بإنجلترا، يجب على الآباء والأمهات التحلي بالهدوء والصبر، والاقتناع التام بأن كل هذا تصرفات أطفال لا أكثر، ماعدا نسبة قليلة تحتاج فحص طبي.

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ونصح عبد الباسط بالآتي:1- تجاهل الطفل وقت العصبية وعدم تلبية طلباتهم في هذا الوقت.2- إذا تجاوز الطفل حدوده في ذلك الوقت وقام بالضرب أو السب، فلابد من عقابه عن طريق حرمان من الشئ المفضل له، أو وقوفه في جانب بمفرده لمدة لا تزيد عن 2 - 4 دقائق فقط، وإذا حاول أن يؤذي نفسه، فيجب احتضانه وإحساسه بالحنان.3- بعد انتهاء العقاب يجب التحدث مع الطفل ومعرفته ما قام به من خطأ وتوضيح سبب العقاب.وأشار طبيب الأطفال أنه من الطبيعي أن يكرر الطفل خطأه مرات متعددة وذلك لأن ذاكرته ضعيفة ورغبته في اللعب أقوى من التفكير في التحذيرات والعقاب، لذلك يجب تكرار التعليمات من حين لأخر، مع ضرورة أن يكون الآباء والأمهات قدوة لأبنائهم.