مصر تثبت أسعار المنتجات البترولية

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الأربعاء، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأصنافه الثلاثة في السوق المحلية، على مدى الربع الأخير من العام.
وثبتت وزارة البترول المصرية الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.75 جنيه للتر السولار.
وأضافت في بيان: "لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي"، وفق لرويترز.
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