

للأرامل والمطلقات.. تعرفي على خطوات استخراج بطاقة السلع التموينية للأرامل والمطلقات.. تعرفي على خطوات استخراج بطاقة السلع التموينية

تدعم وزارة التموين و التجارة الداخلية حالات معينة من المرأة منها المرأة المطلقة و الأرملة و المرأة التي هجرها زجها أكثر من 4 أشهر و المرأة المقيدة ببطاقة .



تستعرض «بوابة أخبار اليوم» خطوات التقديم للحصول على البطاقة التموينية للأرامل و المطلقات.





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1- تتقدم إلى مكتب التموين التابع لها ب شهادة وفاة زوجها صورة من بطاقتها.2- إذا كان لديها أولاد ترفق صور شهادات ميلاد الأبناء بشهادة الوفاة و بطاقتها الشخصية.3- تقم بتسجيل رقم هاتفها المحمول أثناء ملء البيانات بالاستمارة لإخطارها بموعد صدور البطاقة.4- تتلقى فور تسملها البطاقة الرقم السري الخاص بها على هاتفها؛ لتقوم بتفعيل البطاقة والصرف من البقال التمويني.