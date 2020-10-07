للأرامل والمطلقات.. تعرفي على خطوات استخراج بطاقة السلع التموينية

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للأرامل والمطلقات.. تعرفي على خطوات استخراج بطاقة السلع التموينية

تدعم وزارة التموين و التجارة الداخلية حالات معينة من المرأة منها المرأة المطلقة و الأرملة و المرأة التي هجرها زجها أكثر من 4 أشهر و المرأة المقيدة ببطاقة .

تستعرض «بوابة أخبار اليوم» خطوات التقديم للحصول على البطاقة التموينية للأرامل و المطلقات.

1- تتقدم إلى مكتب التموين التابع لها ب شهادة وفاة زوجها صورة من بطاقتها.



2- إذا كان لديها أولاد ترفق صور شهادات ميلاد الأبناء بشهادة الوفاة و بطاقتها الشخصية.

3- تقم بتسجيل رقم هاتفها المحمول أثناء ملء البيانات بالاستمارة لإخطارها بموعد صدور البطاقة.



4- تتلقى فور تسملها البطاقة الرقم السري الخاص بها على هاتفها؛ لتقوم بتفعيل البطاقة والصرف من البقال التمويني.



المصدر: اخبار اليوم

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