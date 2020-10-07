إصدار السندات والأذون الأوروبية تجاوز 1.35 تريليون يورو فى الربع/2

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إصدار السندات والأذون الأوروبية تجاوز 1.35 تريليون يورو فى الربع/2

قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا اليوم الخميس، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق.

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني أن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1 بالمئة من الحجم المصدر في الربع الأول من العام وقفزة تبلغ نحو 128 بالمئة عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.

وذكرت أن متوسط معدل تغطية العروض بلغ 2.28 في الربع الثاني بزيادة 5.4 بالمئة عن الربع الأول مما يشير إلى إقبال كاف من المستثمرين ودعم البنوك المركزية للإصدار المتزايد من السندات والأذون الناجم عن جائحة كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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