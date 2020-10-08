

أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 8-10-2020 أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 8-10-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 4 جنيهات عقب هبوط مساء أمس بقيمة 7 جنيهات، وسجل الذهب 824 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب إلي 1892 دولارا.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 706.2 جنيه.

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عيار 21 سجل 824 جنيها.عيار 24 سجل 941.71 جنيه.ننشر أسعار العملات اليوم الخميس 8-10-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر 2020، بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2020.ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.37 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى:بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى:بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.